Municipales: apenas arrancaron las votaciones y ya hay 4 detenidos La jornada electoral de este domingo no arrancó precisamente tranquila y no era precisamente por el calor o la tormenta. La Fiscalía confirmó que, ha…

Antes del medio día, 4 personas ya fueron detenidas en los locales de votación.

La jornada electoral de este domingo no arrancó precisamente tranquila y no era precisamente por el calor o la tormenta. La Fiscalía confirmó que, hasta la media mañana, cuatro personas ya fueron detenidas por lo hechos relacionados con las elecciones.

La fiscala Sandra Ledesma he’i que los sarambi se dieron en Alto Paraná, Guairá y Caazapá. Entre los motivos aparecen un carnet presuntamente trucho, supuesto soborno a un elector, destrucción de papeletas y propaganda electoral desde un vehículo.

Pero los líos no terminan ahí. La mayor cantidad de denuncias ndaje tiene que ver con la conformación de las mesas de votación.

Según la Fiscalía, algunos representantes de partidos no llegaron a hora o directamente no se presentaron para integrar las mesas y después se habrían opuesto a que fueran conformadas como establece el Código Electoral.

Mientras los electores van llegando con su cédula en mano, la Fiscalía ya está trabajando a full para controlar que la jornada se desarrolle dentro de la ley.