¡Ñambeña! La bellura quiere volver a enamorarse ndaje “Me encantaría volver a sentir mariposas y esa conexión especial con alguien”

La exmodelo Karen Brizueña está alejada del ruido y la movida nocturna hace años ya, enfocando toda su energía y atención en su carrera profesional de Nutrición y entrenadora fitnes, quien está solterísima hace un buen tiempo ya.

¿Estas alejada del ruido y la movida desde hace un tiempo, podes contarnos el motivo?

-Sí, hace un tiempo elegí bajar un poco el ritmo y alejarme del ruido. Estoy en una etapa en la que valoro mucho más mi paz, mi familia, mi trabajo y mis proyectos, ya no siento la necesidad de estar en todos lados ni de demostrar nada. Estoy aprendiendo a elegir mejor dónde pongo mi energía y con quién la comparto. A veces alejarse un poco de la movida también es una forma de volver a encontrarse con una misma.

¿Llegaste a una estabilidad emocional que no necesitás de nadie a tu lado para estar bien?

-Sí, aprendí que estar sola no significa estar incompleta, hoy estoy bien con mi vida, con mi trabajo, con mi hijo y conmigo misma. Si llega alguien, quiero que sea para compartir y sumar, no para llenar un vacío. Creo que el amor más lindo es el que elegís desde la plenitud y no desde la necesidad.

¿Intentaste alguna vez volverte a enamorar?

-Claro que sí, nunca estuve cerrada al amor, simplemente aprendí que enamorarse no debería significar perder la paz ni dejar de ser una misma. Si llega alguien, quiero que sea para sumar y crecer juntos

¿O sea querés volver a sentir ese cosquilleo en el estómago o ya no hay caso?

-¡Por supuesto que sí! Una cosa es estar en paz y otra muy distinta es estar muerta emocionalmente. Me encantaría volver a sentir mariposas, ilusión, ganas de compartir y esa conexión especial con alguien. Pero ahora quiero vivirlo de una manera mucho más madura y tranquila.

¿La soltería también es una buena opción, más todavía siendo una persona autosuficiente cómo vos?

-Totalmente, la soltería me enseñó muchísimo. Hoy sé que puedo estar sola y estar bien, y justamente por eso, si elijo compartir mi vida con alguien, quiero que sea porque realmente lo deseo y no porque lo necesito ni mucho menos para llenar un vacío

¿Solés salir a compartir con amigas, amigos, a bailar o a cenar?

-Sí, pero mi vida social cambió bastante, disfruto mucho más una buena cena, un café, una charla, compartir con amigas o simplemente estar tranquila. No necesito salir todos los fines de semana para sentir que estoy disfrutando de mi vida. Aunque de vez en cuando también me gusta bailar y divertirme. ¡No estoy tan aburrida!

Y la pregunta mágica… ¿qué tiene que tener un hombre para que llame tu atención?

-Más que una cuestión física, me atrae un hombre seguro de sí mismo, con objetivos, exitoso, proveedor, un hombre que resuelva, con sentido del humor, con responsabilidad afectiva, leal y fiel. Alguien que tenga su propia vida, que sea coherente entre lo que dice y lo que hace y que me dé tranquilidad, seguridad y no incertidumbre. Me gusta sentir admiración por la persona que tengo al lado.

¿Qué te dicen tus amigas al ver que seguís soltera después de casi 10 años?

-Mis amigas respetan mucho mi decisión y saben que estoy atravesando mi vida a mi propio ritmo. Ellas entienden que para mí estar sola no significa estar incompleta, sino estar en paz y esperar que la vida me acerque a la persona indicada cuando sea el momento. Creo mucho en que cada cosa llega cuando tiene que llegar

Su hijo y su carrera profesional, sus focos actuales

¿Tus focos prioritario actuales son tu hijo y tu carrera profesional?

-Sí, totalmente, mi hijo es una prioridad enorme para mí y también lo es mi crecimiento profesional. Soy nutricionista, entrenadora y tengo algunos proyectos en mente y Hoy estoy muy enfocada en construir la vida que quiero para mi hijo y para mí.

El modelaje fue una etapa muy linda en su vida ndaje

¿Hace cuánto tiempo que dejaste el modelaje?

-Hace varios años, fue una etapa muy linda de mi vida, pero llegó un momento en que sentí que quería tomar otros caminos y dedicarme a otras cosas. El modelaje fue parte de mi historia, pero no es lo que define quién soy hoy.

¿Tenés algunos buenos recuerdos de esa época?

-Muchísimos buenos recuerdo, conocí personas, viví experiencias, aprendí a desenvolverme frente a las cámaras y sobre todo, me ayudó muchísimo a perder la timidez y ganar seguridad.

Su relación con las redes sociales

¿Vos compartís muy pocas cosas en las redes sociales sobre tu día a día?

-Sí, soy bastante selectiva con lo que comparto. Las redes muestran una parte de mi vida, pero no toda mi vida. Hay cosas que prefiero vivirlas antes que mostrarlas, con el tiempo aprendí a cuidar mucho más mi intimidad y mi paz.

¿Sos de responder los mensajes de tus seguidores y admiradores?

-Intento hacerlo siempre que puedo. Hay mensajes muy lindos que realmente llegan y me gusta agradecer ese cariño. Obviamente, con el trabajo, mi hijo y todas mis actividades no siempre puedo responder a todos, pero valoro muchísimo que alguien se tome el tiempo de escribirme.