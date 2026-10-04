¡Ndeeee! Comunicador perdió su billetera un día antes de la elecciones El periodista Carlos Martini se llevó un sustazo el día sábado a la tarde cuando opillá que se le había perdido su billetera, con todos sus documentos dentro.

Y para completar el mal momento, justo un día antes de las elecciones municipales jey.

La hermana del comunicador, Ana Martini compartió un llamado a loperro en sus redes sociales, apelando a la solidaridad y honestidad del pueblo paraguayo.

“En la Avenida San Martin, a dos cuadras de Mariscal Lopez extravio su billetera Carlos Martini Perfil Dos , luego de entregar una donación a los Bomberos apostados en el sitio.Solicitamos a quien encuentre nos avise por favor.Agradecemos a todos quienes puedan colaborar.¡Muchas gracias, siempre!”, omoi doña Ana en su Facebook.

Ese posteo corrió como reguero de pólvora en las redes sociales, pidiendo que se encuentre por favor voi los documentos de “Carlucho”. “Que aparezca seguro al ver quien es el dueño entregan Maena devuelvan su billetera al señor Martini!”, “ójala encuentre su billetera pronto”, “Dios quiera que te devuelva el que lo encontró”, fueron algunos de los mensajes de los internautas.

Upei katu, horas más tarde una seguidora de Carlos Martini compartió que esta historia tuvo final feliz ndaje, “Feliz que encontraron, todavía hay persona decentes. ¡¡Eso consuela!!”.