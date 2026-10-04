¡Ni Netflix se animó a tanto! Los memes que dejaron las elecciones Las elecciones municipales de este domingo tuvieron de todo y, como ya es tradición, el condimento no faltó. Entre los moquetes, los famosos 100 mil’…

Las elecciones municipales de este domingo tuvieron de todo y, como ya es tradición, el condimento no faltó. Entre los moquetes, los famosos 100 mil’i que aparecen como por arte de magia, las denuncias sobre personas que supuestamente ya no están entre nosotros pero que “igual votaron”, las cédulas “prestadas” y los infaltables memes, las redes sociales tuvieron material de sobra para entretenerse mientras el rollo esperaba saber si su candidato ligó algún puestito.

Los internautas, mientras esperaban los resultados, se hicieron de tiempo para transformar los nervios en creatividad. Algunos seguían minuto a minuto el conteo; otros ya estaban fabricando memes como si tuvieran una imprenta instalada en la casa. Total, había que hacer pasar la espera de alguna manera.

Entre las perlitas que circularon estuvo la presencia de un famoso futbolista rapai, quien no faltó a su deber cívico y acudió a las urnas para cumplir con su voto. ¿Adivinan de quién hablamos? Sí, el hombre apareció en escena y rápidamente se convirtió en uno de los personajes más comentados de la jornada.

Y como si todo esto fuera poco, también apareció el infaltable “ya votó un villarriqueño”, frase que en redes ya parece tener vida propia y que no podía quedar fuera del menú electoral.

Pero la cosa no terminó ahí. También se recordó el feroz episodio de la caída de granizos registrado durante la noche del sábado, que dejó a más de uno con el bolsillo temblando y el parabrisas hecho colador.

Al día siguiente, algunos vehículos que salieron a llevar a los votantes lucían sus parabrisas rotos, dando la impresión de que no venían de una jornada electoral, sino directamente de una batalla de la Guerra de las Galaxias.