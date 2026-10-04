“No reciban migajas como con sus ex”, dijo para que loperro sepan votar Vane Trinidad tiró factos bien mbarete sobre las elecciones municipales que se definen hoy.

“Obviamente me fui a votar con glamour. No pasé desapercibida en la fila”, he´i la mediática Vane Trinidad que se vistió a tono de fresquete, con una camperita bien ndirindindin, para ir a elegir al intendente y concejal de su ciudad. Una vez que terminó con correspondiente “kua hu”, le dijo al rollo, “No voten por el mejor postor … decidan y no vendan su voto y no reciban migajas como con sus ex”, tiró con contundencia.

Más adelante siguió, “atiendan que lo que hacen porque todo parece muy simpático, muy fácil, pero después se sufre o se pasa bien los próximos cinco años”.

“Bueno gente yo ya termine de votar. Ya cumplí con mi obligación cívica. Hay que tomar buenas decisiones. Hay que saber decidir bien”, he´i la cuerona en sus redes sociales. Lo cierto es que ella siempre bien fachera le robó el suspiro al rollo.

"No pasé desapercibida", he´i la exmodelo.