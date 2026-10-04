[VIDEO] ¡Perjuicio! Emañami cómo quedó el gym de Renato Prono Otroza paite el techo de su gimnasio que se inauguró hace un mes atrás. Ikuapaite las chapas, ni uno no se salvó de la granizada.

El exatleta olímpico y atleta amateur Renato Prono compartió en las redes sociales los destrozos que sufrió su gimnasio a consecuencia del terrible temporal del sábado pasado ni bien entrada la noche.

“¡¡¡Que hdp...que locuraaa!!! el sábado terrible y el domingo el sol como si nada”; escribió de entraba en Instagram. Upei he’i, “parece que nos balearon…todo el techo quedó agujereado, que cagad@, vamos a tener que cambiar todo pero todo de nuevo el techo, no puede ser, esto es nuevo ya que no tiene ni un mes todavía, no puedo creer todavía lo que pasó”, gatilló el medallista paraguayo.

Renato mostró apesanumbrado el tremendo daño económico que tuvo, no solo es el techo, sino mas máquinas que se le fundió avei a consecuencia del agua que ingresó en el local.