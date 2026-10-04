Pureó su dedo entintado y cumplió con su palabra

Lorena Arias pureó su dedo entintado después de ir a dejar su voto de confianza para las nuevas autoridades de su municipio. La cuerona concienció así al rollo a cumplir con el deber cívico. En la previa de las elecciones, durante las semanas anteriores había dicho que que está en contra de quienes votan en blanco o no van a votar, porque esa es una forma de no hacer nada por el futuro de nuestro país ndaje. Sus declaraciones se dieron en durante su programa con Alvaro Mora y Diego Jansen en la Rock And Pop, lo cierto es que cumplió con su obligación y es un ejemplo.