Quiso ser presidente de mesa, “prestó” credencial y terminó detenido en CDE Apenitas se abrieron los locales de votación y ya se presentaron los primeros incidentes en Ciudad del Este, un joven de 26 años terminó detenido lue…

El joven quedó detenido por querer ser presidente de mesa como sea, "prestó" credencial ajena.

Apenitas se abrieron los locales de votación y ya se presentaron los primeros incidentes en Ciudad del Este, un joven de 26 años terminó detenido luego de ser pillado con una credencial de presidente de mesa “prestada”, según la Policía, estaba a nombre de otra persona.

El hecho ocurrió cerca de las 7:05, en el Colegio Electoral Don Carlos Barreto Sarubbi, del barrio Ciudad Nueva, donde agentes de la Comisaría 2ª intervinieron tras una denuncia.

Según el reporte policial, el presidente de la Junta Cívica jaguare’o que el joven tenía en su poder una credencial para ejercer como presidente de una mesa receptora de votos.

Cuando los agentes vichearon el documento, saltó la sorpresa: la credencial no estaba a su nombre, sino que correspondía a otra persona.

El caso fue comunicado a la agente fiscal electoral, quien ordenó la detención preventiva del muchacho por el supuesto hecho de usurpación de cargo público.

El detenido fue llevado hasta la Comisaría 2ª de Ciudad del Este, donde quedó a disposición de la Fiscalía.