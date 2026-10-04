“Salgan a votar” pidió Soledad Nuñez “Salgan a votar, ese es el mensaje”, fue lo primero que dijo en conferencia de prensa la candidata por la Alianza Unidos por Asunción, Soledad Núñez.

“Salgan a votar, ese es el mensaje”, fue lo primero que dijo en conferencia de prensa la candidata por la Alianza Unidos por Asunción, Soledad Núñez.

Agregó que espera una alta participación de los electores durante la jornada y afirmó que su equipo realiza el seguimiento del proceso para velar por el respeto a la voluntad popular.

“Ojalá que la gente nos sorprenda y estemos incluso cerca del 70%”, señaló la candidata quien temprano estuvo por la parroquia Santa Ana del Bañado. Confesó que eligió ese lugar porque allí comenzó su trabajo de servicio y compromiso con la política.

“Es el Bañado donde arrancó mi carrera de servicio y de compromiso con la política”, manifestó.