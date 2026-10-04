Se desmoronó una calle y se tragó un auto: “Era un bachecito” Conductora dijo que era una zona que se transitaba normalmente, sobre Avelino Martínez.

Un verdadero trago amargo pasó una conductora tras el tremendo desmoronamiento de un asfalto de la conocida avenida Avelino Martínez de San Lorenzo. La doña Tatiana Cubilla aclaró furiosa en los medios la verdad sobre el feroz accidente que sufrió.

Desmintió rotundamente las versiones mediáticas que decían que cayó a ciegas en una zanja abierta. “Era una calle normal por donde la gente transitaba tranquilamente”, aseguró la afectada a radio Ñanduti 1020 AM.

Explicó que “había dos personas dirigiendo el tránsito en la zona y que dieron la señal de avanzar. Varios vehículos pasaron sin problemas antes que yo y otros tantos venían detrás”.

Lo que parecía ser un simple “bachecito” terminó convirtiéndose en una trampa mortal de agua y barro. “Al quedar trancada en la calzada, pude salir a tiempo del habitáculo con la ayuda de la gente. Vecinos solidarios se acercaron e intentaron estirar el rodado para ponerlo a salvo. Lamentablemente, vino la lluvia y no pudimos hacer más nada”.

La rabiosa corriente de agua carcomió la tierra y la calle entera se desmoronó por completo en segundos. El vehículo de la arriera cayó al abismo formado por el desmoronamiento de la capa asfáltica.

Tatiana remarcó que jamás imaginó que el camino se iba a tragar su auto de esa manera tan repentina. “Solo media calzada estaba cerrada, la otra parte siempre estuvo totalmente habilitada”, aclaró la doña.

A pesar de la gran pérdida material, la conductora se mostró profundamente agradecida por seguir con vida. “Hay que agradecerle a Dios por estar acá, porque todos pudimos salir a tiempo del peligro”, expresó.

Destacó la enorme valentía de los vecinos que arriesgaron el pellejo para intentar rescatar la nave. Reiteró su enojo con la prensa por difundir chismes falsos diciendo que fue una imprudencia suya.

La tormenta destruyó la calle por completo, dejando un cráter peligroso en pleno trayecto urbano. Un milagroso rescate en medio del raudal que por poquito no terminó en una tragedia lamentable.