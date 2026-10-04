Soledad Nuñez es virtual intendenta de Asunción La candidata de la Alianza Juntos por Asunción, Soledad Núñez, se impuso en las elecciones municipales. Según datos preliminares del TREP logró una m…

La candidata de la Alianza Juntos por Asunción, Soledad Núñez, se impuso en las elecciones municipales. Según datos preliminares del TREP logró una mínima ventaja evidenciando que las encuestas fueron nandivera, ya que daban como ganador con un gran margen al partido colorado.

“Vamos a demostrar que sí se puede, no solo ganar sino también gobernar bien”, fue una frase contundente que lanzó Sole, la segunda mujer que ocupa la silla de la intendencia de Asunción.

Soledad dijo que comenzará a trabajar poniendo en primer lugar a los barrios que necesitan ser reconstruidos.