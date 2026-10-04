[VIDEO] A mal tiempo, nuevo emprendimiento ¿Conoces el nuevo negocio de Guille Domaniczky? El comunicador del Trece habló de las ventajas que tiene hoy abrir hoy un local de venta y colocación de parabrisas.

El periodista Guillermo Domaniczky encontró un nuevo modelo de negocio ra´e para emprender. Al inicio del informativo “Paraguay elige”, contó sus intenciones de empezar a vender accesorios para el automóvil.

“Ofrezco parabrisas en venta. Realmente hay que decir que son el negocio del momento los parabrisas y la colocación de parabrisas”, dijo en su saludo inicial a sus compañeros y a los televidentes del espacio.

Al parecer el capo de la comunicación tiene muy bien estudiado el mercado, quiere aprovechar los destrozos que dejó la caída de granizos del sábado para ayudar al rollo y de paso ganar alguito de dinero.