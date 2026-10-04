[VIDEO] ¡Delito electoral! ¡Paloma cagó sobre la máquina de votación! 🕊️ ¡De no creer! De todo ocurrió en este día de votación, pero que una paloma sea la culpable de que una máquina se funda, ya es demasiado.

La paloma tranquilamente en el techo sin darse cuenta del sarambí que armó.

¡De no creer! De todo ocurrió en este día de votación, pero que una paloma sea la culpable de que una máquina se funda, ya es demasiado.

“La paloma cagó encima de la máquina” dijo uno de los veedores de las votaciones a la cronista de Gen. El hombre agregó “¡allá está la paloma!" señalando al plumífero quien se encontraba tranquilo en el techo del local de votación.

Justo donde se coloca la boleta cayó el popó y quedó un poco adentro, dejando inutilizada la máquina, por lo que tuvieron que cambiarla.