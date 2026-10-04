[VIDEO] Los granizos eran del “tamaño de un puño”, explicó meteorólogo

Piedras de hielo del tamaño de un puño cayeron del cielo y provocaron tremendo pánico en la perrada. El feroz temporal azotó con todo Asunción y Central, dejando vehículos destrozados y casas agujereadas.
El capo de Meteorología, Eduardo Mingo, explicó que cayeron cascotazos de hielo de 5 a 12 centímetros. “Solemos ver granizo del tamaño de una uña, pero esto parecía un puñetazo”, lanzó sorprendido el experto.
El fenómeno oiko por la mezcla explosiva de un calorazo de locos con la alta humedad atmosférica. Mingo recordó que el Chaco llegó a 44 grados, rompiendo un récord histórico de temperatura de 74 años.
El caprichoso fenómeno de El Niño actuó como un potente “amplificador” que exacerbó la tormenta. Parabrisas de autos terminaron hechos trizas y las calles se llenaron de ramas, hojas y pedazos de hielo.
Los especialistas anticiparon que este tipo de inestabilidades duras continuará rozando la primavera. Un mbarete susto que dejó a miles de familias juntando los pedazos de hielo y contando las pérdidas.
🔴VARIOS AUTOS AFECTADOS POR LAS "BOLAS DE HIELO" https://t.co/WC7Nq2uYOv— Cuarto Poder Py (@CuartoPoder_Py) October 3, 2026