[VIDEO] Ni el jakare se salva de los mondaha Afortunadamente fue rescatado y devuelto a su hábitat en CDE.

Ni el yakaré se salvó de las garras de la delincuencia en el agitado microcentro de Ciudad del Este. Policías de la comisaría 1ª atraparon a un arriero llevando un cocodrilo empaquetado en una bolsa arpillera.

El insólito procedimiento oiko a las 16:50 entre las avenidas Pioneros del Este y Monseñor Rodríguez. Los sabuesos andaban patrullando la zona cuando vieron a un sujeto caminando muy sospechoso con el bulto blanco.

Al atajarlo y abrir la bolsa, los uniformados quedaron de una pieza al encontrar al reptil vivito y coleando. El muchacho fue identificado como Miguel B. D. (25), quien confesó que sacó al bicho del Lago de la República.

La fiscala de Medio Ambiente, Zunilda Ocampos, ordenó el rescate inmediato del animal para devolverlo al agua. Bomberos Voluntarios agarraron al yacaré y lo liberaron raudamente en su hábitat natural sano y salvo.

El joven pillado quedó en libertad, pero los antecedentes del caso pasaron toditos a la unidad fiscal. La perrada no salía de su asombro al ver cómo pretendían traficar al mborayhu de las aguas en plena calle.