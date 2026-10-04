[VIDEO] “Siempre me gusta lo bandido con cara de maldito”, tiroteó La conejita Luma Peralta ya se tentó con la fiesta de los disfraces y sacó su mejor gala, se vistió de policía para ser agente de la ley y castigar a los bandidos ndaje.

“Mi amiga y yo este 31 de octubre disfrazadas de policias, porque lo único que sabemos hacer es agarrar bandidos”, tiró en su cuenta de Instagram la conejita Luma Peralta. En charla con Crónica confesó que le gustaría esposar a un innombrable por ahí ndaje. Al parecer es como un imán de arrieros que se portan mal la cuerona.

Entre risas disparó, “siempre me gusta lo bandido con cara de maldito”. Todo el guyryry que armó en las redes con sus declaraciones es alucinante, pero lo más fuerte es su declaración porque en definitiva le gusta este segmento de nenes. Lo que está bien claro es que le gusta tener el control, porque no analiza bajo ninguna posibilidad ser esposada, “No sabría decirte. No llegué a esa conclusión aún”, respondió cuando fue consultada si quería ser arrestada por alguien en especial.

De lo que no queda dudas es, “El uniforme de policía es mi disfraz favorito. La verdad que si, por que por un momento sos la ley”, confesó. He´i avei que en el “delicioso”, no tuvo aún el placer de jugar así con un arriero, “la verdad aún no lo experimente pero está en la lista de mis fantasías”, tiró con risa pícara. “No se dío aún”, insistió entre risas.

Luego de su posteo el rollo empezó a fantasear ndaje. “¿Quien no lo haría?, justificó a loperro porque al parecer es algo que gusta mucho, jugar con las temáticas y mostrar un lado sensual para la diversión. “Es que les hace volar la imaginación”, dijo.

Luma sugirió avei a loperro a ser creativos y jugar con la imaginación, ya sea para la fiestas de disfraces o para jugar en pareja en la intimidad. “Hay muchas opciones de disfraces la verdad. Como siempre digo el día 31 podes ser tu personaje favorito usando su look hot o como las chicas quieran y se sientan cómodas. Yo juego siendo la ley, criminal o Disney”, finalizó.