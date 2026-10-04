Volcó varias veces bache cáusare y se salvó de milagro Iba a su lugar de trabajo y sufrió un accidente vai.

Un tremendo vuelco sobre la Ruta PY08 casi termina en tragedia por culpa de un feroz bache con agua. El aparatoso percance oiko a tempranas horas de este domingo a la altura de la ciudad de General Resquín.

La joven conductora fue identificada como Sol Benítez, una arriera guapa de 24 años de edad. La chica andaba al mando de su camionetita Kia rumbo a su trabajo en la sede de la Fiscalía de Choré.

Al pasar sobre un pozo que estaba tapado por el agua de la lluvia, perdió el control y volcó varias veces. La nave dio varias vueltas de campana hasta ir a parar directo a la cuneta, cerquita de un poste de la ANDE.

Pese al terrible impacto, la trabajadora logró salir sola del habitáculo para pedir socorro en la ruta. Dos transeúntes solidarios que pasaban por la zona se compadecieron y la auxiliaron raudamente.

Fue derivada al Hospital de Santa Rosa del Aguaray, donde su papá confirmó que solo sufrió golpes leves. El vehículo quedó hecho chatarra, pero la joven se salvó de milagro de las garras de la muerte.