Captan a arriero tirando ropas por la ventana ¿Le pilló a su doña pio? El encargado llamó a la poli por el sarambí que estaba armando y lo detuvieron.

Yanqui empezó a hacer destrozos en su apartamento y fue detenido por la poli. (Foto: Gustavo Segovia)

Lasropas volaban desde un piso de altura a la calle. La gente se acercó a ver qué pasaba y vieron a un arriero tirando todas las cosas por la ventana del departamento.

Al principio muchos creyeron que se trataba de una pelea de pareja, y que el hombre ndaje le estaba tirando sus cosas a la calle a su doña. Pero la realidad era otra.

Se trataba de un yanqui quien el sábado a eso de las 14.30 comenzó a armar desastre en su departamento tirando sus cosas por la ventana e intentó incluso incendiar el edificio ubicado en Benjamín Constant y 15 de Agosto, Asunción.

El protagonista del alboroto fue identificado como William D. C., un gringo de 49 años de edad. El sujeto alquilaba un departamento en el lugar y repentinamente le agarró un ataque de locura total.

Sin pensarlo dos veces, el extranjero empezó a romper todito lo que encontraba a su paso dentro del piso. No contento con los destrozos, el tipo empezó a lanzar amenazas de todo tipo contra los presentes en el sitio.

El encargado tuvo que llamar a la poli para calmarlo. (Foto: Gustavo Segovia)

El encargado del edificio, don Aldo José L. C. A. (63), cansado de los desmanes, llamó a la policía. Efectivos de la comisaría 3ª Asunción, al mando del oficial Jesús Rodríguez y el suboficial Walter Villasanti, llegaron al toque.

Los agentes le pusieron los ganchos al gringo revoltoso y lo llevaron directo a la comisaría para calmar sus humos. El fiscal de turno Gerardo Mosqueira dispuso que el tipo permanezca en el calabozo durante seis horas completas.

Cumplido el castigo preventivo y tras enfriar la cabeza en la celda, el desubicado fue puesto en libre circulación. La perrada del edificio suspiró de alivio tras el susto que les pegó este inquilino gringo tan cafisho.