Zidane se saca el sombrero recordando a Cristiano El ex entrenador del Real Madrid habló sobre el astro portugués y dijo que le hizo “ganar cosas increíbles”.

Este domingo, en una rueda de prensa previa al partido de la Liga de las Naciones que Francia jugará ante Bélgica, el ex futbolista Zinedine Zidane, DT de “les blues”, fue consultado sobre la trayectoria internacional del delantero portugués, Cristiano Ronaldo, a quien dirigió en Real Madrid, luego de los rumores de que este estaría por retirarse.

Sobre si compartía la idea de que Cristiano ha tenido un mal final de carrera, Zidane negó rotundamente que esto haya sido así: “No, creo que hay que felicitarlo por su gran carrera. Lo que hizo es excepcional. Tuve la suerte de tenerlo conmigo y me hizo ganar cosas increíbles, así que me quito el sombrero ante Cristiano. Siempre le tendré un gran respeto, como a todos los jugadores, pero aún más a aquellos con los que compartí tanto tiempo y en particular Cristiano que nos hizo ganar tanto”, completó.

El actual seleccionador francés coincidió de 2016 a 2018 con Cristiano Ronaldo, tiempo en el que conquistó 9 títulos con el Real Madrid (3 Champions, 1 Liga, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa y 1 Supercopa de España).