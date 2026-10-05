Adiviná qué le pasó a Blas Riveros El lateral azulgrana nuevamente se lesionó y será baja para el partido de esta noche ante el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.

Blas Riveros fue uno de los mejorcitos jeyma de Cerro ayer, pero dejó preocupados a los hinchas al salir después de pedir cambio, por lesión.

Cerro Porteño recibirá esta noche al 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero en La Nueva Olla, en un partido que el azulgrana debe ganar a como dé lugar para conservar algo de esperanza de pelear por el título del Clausura. En medio de esto, una mala noticia se presentó este lunes en el plantel de Gustavo Costas, siendo ya una situación reiterada: Blas Riveros volvió a lesionarse.

El lateral izquierdo estuvo presente en las últimas dos presentaciones del Ciclón, luego de haberse recuperado de otra lesión, pero ahora el defensor de ya 28 años sufrió una distensión en la rodilla derecha que lo apartará del enfrentamiento ante el Gallo norteño.

Por si eso fuera poco, también está en duda para visitar a Sportivo Luqueño el próximo sábado por la ronda 14 del Torneo, ya que los tiempos de recuperación todavía no han sido establecidos para esta lesión en particular.

Blas Riveros fue uno de los mejores refuerzos adquiridos por el Ciclón en el mercado de pases de mediados del 2025, siendo una figura clave en la obtención del Clausura del año pasado. Sin embargo, desde que comenzó el 2026 no ha parado de lesionarse, sufriendo la dolencia más fuerte de todas a principios de año, perdiendo la oportunidad incluso de jugar el Mundial, para luego volver de manera intermitente sintiendo otras molestias que lo han apartado de la regularidad.