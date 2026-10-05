¡Aniiinati! Haaland es duda en el City luego de pedir cambio El delantero noruego sufrió una molestia en el partido que disputó con su selección ante Portugal, y el Manchester City duda si podrá utilizarlo en la Premier y en la Champions.

Erling Haaland disputó este fin de semana los octavos de final de la Liga de Naciones de Europa como parte de la Selección de Noruega, llave que los vikingos terminaron perdiendo quedando de esta manera fuera de la competición. No obstante, esta no fue la única noticia preocupante para la estrella escandinava.

Erling terminó pidiendo ser cambiado a los 20 minutos del segundo tiempo debido a una lesión, la cual aparentemente sería muscular. Esto enciende las alarmas en el Manchester City, ya que de momento se desconoce si su delantero más relevante deberá perderse los dos compromisos más inmediatos que tienen los “citizens” en el horizonte.

Estos son los duelos contra el Liverpool por la Premier League, y ante el París Saint Germain por la Champions League, enfrentamientos de suma importancia para las aspiraciones del equipo inglés, el cual además se encuentra en medio de una polémica luego de que haya sido declarado culpable como institución de un centenar de acusaciones referentes a la violación del llamado “fair play financiero”, vigente en el fútbol europeo.