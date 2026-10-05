Apareció la perra “Layla” pero el niño Khael aún no El perro lo había acompañado para ir a comprar huevos ndaje.

Perra del niño de 3 años desaparecido en el Chaco apareció solito.

Apareció la fiel perrita “Layla” que acompañaba al niño Khael en el monte del Chaco. La valiente peluda tipo dálmata llegó solita hasta el casco central de la Estancia 6 de Octubre.

El hallazgo renueva las esperanzas de la perrada en Fortín General Díaz para encontrar al niño de 3 añitos. El mismo y su fiel compañera canina desaparecieron el viernes pasado cerca del gallinero.

El pequeño salió a buscar huevos en compañía de la perrita y un chanchito antes de perderse. Agentes de la Policía, el Ejército y bomberos siguen peinando la zona para dar con el angelito.

El Ministerio de Defensa confirmó que la mascota retornó sana y salva del espeso yuyal.

Los rastreadores analizan los pasos de “Layla” para ver si los guía hasta donde quedó el chiquito.

La madre del menor continúa detenida por las graves contradicciones en sus declaraciones. Toda la perrada reza con el corazón en la boca para que el bebi aparezca sano y salvo.