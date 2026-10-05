Avanza la construcción del futuro Hospital General de Curuguaty De a poco va tomando forma una obra que promete cambiar la atención sanitaria en Canindeyú. El futuro Hospital General de Curuguaty ya registra cerca…

De a poco va tomando forma una obra que promete cambiar la atención sanitaria en Canindeyú. El futuro Hospital General de Curuguaty ya registra cerca del 20% de avance y, una vez terminado, beneficiará a más de 270.000 personas de la zona.

El nuevo hospital tendrá 110 camas de internación, 16 camas de terapia intensiva, 19 consultorios, cuatro quirófanos y ocho puestos de hemodiálisis. También contará con laboratorio clínico, diagnóstico por imágenes, maternidad, urgencias y otros servicios.

Según explicó el director de Obras, Nicolás Pistilli, la estructura de hormigón ya está cerca del 90% de ejecución, mientras que los trabajos de albañilería rondan el 40%. Las paredes también ya comienzan a levantarse en varios sectores.

Actualmente, unas 170 personas, entre obreros y técnicos, trabajan en la construcción. La idea es sumar más trabajadores a medida que la obra avance, especialmente para las próximas etapas relacionadas con las instalaciones.

Desde Salud Pública destacan que esta obra será un paso importante para descentralizar la atención médica en Canindeyú, llevando servicios más completos y modernos más cerca de la gente.