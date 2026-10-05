¡Bellura total! Ñande miss deslumbró las calles parisínas con su sesión de fotos 📸 La capital francesa es una de las vidrieras más importantes de la moda mundial.

La Miss Universo Paraguay 2025 Yani Gómez deslumbró en el mundo de la moda con una supersesión de fotos por las calles de París, a los pies de la emblemática Torre Eiffel.

-¿Cómo te sentiste al hacer una producción a los pies de la Torre Eiffel?

-Fue una experiencia realmente mágica, estar a los pies de la Torre Eiffel haciendo una producción fue uno de esos momentos en los que por un instante me detuve a pensar en todo el camino recorrido para llegar hasta ahí. París siempre representa muchísimo para el mundo de la moda, y poder vivirlo desde mi profesión, frente a un lugar tan icónico, fue muy especial. Sentí emoción, gratitud y también mucho orgullo de estar ahí como paraguaya, llevando conmigo mis raíces y todo lo que representa mi país.

-¿Cómo te sentís ser tan solicitada para las distintas campañas fotográficas y también desfiles de modas en distintas partes del mundo?

-Me siento agradecida de recibir tantas invitaciones exclusivas para formar parte de campañas fotográficas, producciones y desfiles de moda en diferentes partes del mundo. Para mí es muy gratificante sentir que grandes profesionales y marcas confían en mi trabajo y quieren contar conmigo. Estoy disfrutando muchísimo esta etapa de mi carrera y, sobre todo, agradecida por cada puerta que se sigue abriendo.

-¿Con tus diversos trabajos estás demostrando la belleza de la mujer paraguaya y abriendo camino para otras compatriotas?

-Sí, y para mí eso tiene un significado muy especial. Con cada trabajo internacional siento que no solamente estoy mostrando la belleza de la mujer paraguaya, sino también nuestra fuerza, nuestra preparación y todo lo que somos capaces de lograr. Y si algo quisiera transmitirles a otras paraguayas es que no tengan miedo al rechazo.

-¿Cuánto tiempo estarás en París? ¿Tenés proyectado otros trabajos en Francia?

-Esta vez mi paso por París fue bastante corto, estuve solamente dos días. Vine especialmente para participar del Paris Fashion Days, en el marco de la Paris Fashion Week, así que fue un viaje muy intenso, pero también muy especial. Por el momento no tengo otros trabajos programados en Francia porque ya regreso a Paraguay para continuar con mis compromisos profesionales. Pero, por supuesto, siempre estoy abierta y feliz de volver a París cuando surjan nuevas oportunidades.

-¿Qué representa para vos estar en la capital del mundo de la moda?

-Representa muchísimo para mí, París es una de las vidrieras más importantes de la moda mundial y estar acá trabajando es realmente un sueño. Pasé por muchos castings para llegar hasta aquí, por eso estoy muy feliz y orgullosa de haber sido seleccionada. Y poder vivir todo esto representando a Paraguay lo hace aún más especial.