¡Bellurita! Reina juvenil ya se instaló en rapailandia para representar al país La gala final del Miss Teen Planet International se realizará el próximo 10 de octubre en Curitiba, Brasil.

La Miss Teen Planet Paraguay 2026 Sofía Portillo ya se encuentra en tierras rapais para representar al país en el evento de belleza Miss Teen Planet International 2026, que tendrá su gala final el próximo 10 de octubre en Curitiba. Sofi compartió algunas instantáneas de algunas de las actividades que están realizando en el marco de las competencias relacionadas con el concurso de belleza juvenil.

“Arrancamos nuestro segundo día de competencia Ya dejamos el hotel y ahora nos vamos rumbo al Parque Beto Carrero. Gracias por la excelente atención y comodidad que nos están brindando.¡Seguimos con esta aventura!”, escribió la reinita juvenil de nuestro país.

El rollete está siguiendo en las redes sociales el desempeño de la paraguaya, quien ya demostró en la cena de bienvenida el juky característico de la mujer más gloriosa del continente, como lo es la mujer paraguaya.