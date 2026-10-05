Caacupé 2026 ya se pone en marcha, preparan gran operativo Aunque todavía faltan varias semanas para la gran fiesta de la Virgen de Caacupé, las instituciones ya comienzan a ponerse las pilas para que todo es…

Aunque todavía faltan varias semanas para la gran fiesta de la Virgen de Caacupé, las instituciones ya comienzan a ponerse las pilas para que todo esté listo y los peregrinos puedan llegar y volver sin mayores inconvenientes.

Este viernes 9 de octubre, a partir de las 9:00, se realizará la primera reunión interinstitucional en la Municipalidad de Caacupé, donde se empezarán a definir los detalles del Operativo para la fiesta Mariana más grande del país.

En la mesa estarán representantes de la Diócesis de Caacupé, la Municipalidad, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, el MOPC y otras instituciones que tendrán a su cargo distintas tareas durante la celebración.

Uno de los principales puntos será organizar el tránsito, la seguridad, la atención sanitaria y todo lo relacionado con el acompañamiento a los miles de peregrinos que llegarán hasta la Villa Serrana.

También se analizarán la programación de las actividades religiosas, las recomendaciones para quienes se animen a peregrinar y las medidas que deberán cumplirse durante el operativo.