¡Cháke el tiempo! Meteorología lanza alerta para este jueves Después del fuerte temporal que golpeó a buena parte del país durante el fin de semana, Meteorología ya avisa que se viene otra vuelta de tormentas. …

Después del fuerte temporal que golpeó a buena parte del país durante el fin de semana, Meteorología ya avisa que se viene otra vuelta de tormentas. Según el director de Meteorología e Hidrología, Eduardo Mingo, un nuevo sistema ingresaría durante la noche de este jueves.

El mal tiempo podría afectar principalmente al departamento Central, incluyendo Asunción y zonas cercanas, para luego avanzar hacia el este y sureste de la Región Oriental.

Mingo señaló que donde no caiga granizo, igualmente podría registrarse una buena cantidad de lluvia, por lo que recomendó estar atentos a las condiciones del tiempo.

¿Y por qué cayó semejante granizo el sábado? El meteorólogo explicó que la llamada isoterma de 0 °C, es decir, la zona de la atmósfera donde el agua se congela, estuvo mucho más baja de lo habitual. Esto permitió que los pedazos de hielo crecieran y llegaran al suelo prácticamente sin derretirse.

Y ojo con esto: los granizos pueden caer a velocidades de entre 80 y 100 km/h, por lo que pueden convertirse en un verdadero peligro para personas, vehículos, techos y cultivos.

Mingo también reconoció que Paraguay todavía tiene una tarea pendiente en cuanto a tecnología para anticipar con mayor precisión estos fenómenos. Actualmente, la DINAC cuenta con un solo radar meteorológico activo, cuando serían necesarios al menos cinco para cubrir mejor el territorio.

Mientras tanto, varias instituciones trabajan en proyectos para mejorar las alertas y lograr que la población reciba avisos de emergencia directamente en sus celulares.