Daniel Vallejo alcanza puesto histórico para el tenis paraguayo El tenista compatriota alcanzó una posición en el ranking mundial a la que nuestro país no llegaba desde hacía 27 años.

En la mañana de este lunes, el tenista paraguayo, Daniel Vallejo, alcanzó el puesto número 52 del ranking mundial, y de esta manera llegó al mismo lugar al que había llegado su maestro, Ramón Delgado, en el año 1999, siendo una posición que nuestro deporte no alcanzaba desde entonces, aproximadamente 27 años.

Vallejo viene de concretar una fructífera gira por Asia, en donde alcanzó los cuartos de final del ATP 500 de Tokio, logrando de esta manera escalar a la posición previamente mencionada en la clasificación de la ATP, el mejor puesto de su carrera que vivió un salto extraordinario durante este año 2026.

Vallejo se encuentra muy cerca de convertirse en el tercer paraguayo top 50 del mundo tras Víctor Pecci y Francisco González, hito que podría lograrlo en el Masters 1000 de Shanghái, su próximo desafío para el cual ya está entrenando.

Este será el quinto torneo de este nivel que disputará el paraguayo en esta temporada y en el que debutará desde el main draw enfrentando al francés Valentin Royer.