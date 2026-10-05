Detuvieron a la mamá del niño desaparecido en el Chaco Entró en contradicciones y la fiscalía sospecha de ella.

Misterio y angustia total en el Chaco tras la extraña desaparición de un angelito de 3 añitos. El pequeño Khael V. desapareció el viernes en la estancia 6 de Octubre de General Díaz.

El bebé salió a buscar huevos acompañado por un chanchito y una perra dálmata y no volvió más. El ministro Enrique Riera confirmó que la madre, Wilfrida V., fue aprehendida por la Fiscalía. La mujer cayó en graves contradicciones y cambios en su relato sobre lo que oiko con el mborayhu.

Policías, militares del Ejército, bomberos y peones peinan la zona desértica sin dar con el menor. La doña trabajaba como cocinera en el establecimiento rural hace apenas unos 15 días.

Los rastreadores no bajan los brazos y buscan intensamente pistas del chiquito entre los yuyales. Las autoridades sospechan que la mujer oculta información clave tras caer en incoherencias. “Hay algo más que ella no está diciendo o le entregó la criatura a alguien o pasó otra cosa con ella”, afirmó el fiscal Lucrecio Cabrera.