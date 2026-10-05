El Ciclón buscará recuperar terreno en el Clausura Cerro Porteño recibirá al 2 de Mayo esta noche en La Nueva Olla intentando reponerse de la dura derrota del partido anterior ante Trinidense.

Luego de haber logrado avanzar con algunas complicaciones en la Copa Paraguay, al haber derrotado trabajosamente a Rubio Ñu, Cerro Porteño buscará recuperar el importante terreno perdido en el Torneo Clausura recibiendo esta noche al 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, equipo que en la primera rueda fue uno de sus verdugos.

Cabe recordar que el Gallo Norteño logró vencer al Ciclón en el Río Parapití por 2-1 en la Fecha 2 del Torneo, por lo que el azulgrana además estará en búsqueda de la revancha. Aparte de esto, Cerro viene de una durísima derrota ante Trinidense, la cual lo dejó muy atrás en la tabla respecto a la lucha por el título, por lo que buscará ganar para seguir conservando algún tipo de esperanza de pelear por el trofeo.

Por si eso fuera poco, la situación del Ciclón en el acumulativo no es la más cómoda teniendo en cuenta la clasificación a la Libertadores, así que esto suma otro motivo más para considerar la victoria como algo urgente.

Por su parte, el 2 de Mayo viene de haber perdido la punta del campeonato algunas fechas atrás, y aunque se ha notado un bajón luego de que se registrara su primera derrota en el torneo, intentará recuperarse para poder seguir en carrera.