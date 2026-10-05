El negocio de las tejas luego de la granizada Así como muchos salieron ganando con la venta y colocación de parabrisas, las casas de venta de materiales de construcción aveí hicieron su agosto.

Así como muchos salieron ganando con la venta y colocación de parabrisas, las casas de venta de materiales de construcción aveí hicieron su agosto.

Resulta que la granizada destruyó los techos, rompiendo montón de tejas y tejuelones de las casas. Y una vez que pasó el guyryry la gente comenzó a buscar precios para cambiar las tejas, pero se encontraron con una sorpresa.

Los precios de las tejas dispararon hacia arriba. De costas 1.500 cada uno, comenzaron a venderse a 2.500 e incluso a 3.000 guaraníes también. A eso sumale si también tenés que cambiar tejuelones, que aveí están a 2.500. ¡Ndi!

Lo que sí que hay que prepararse porque este finde nuevamente anuncian granizadas.