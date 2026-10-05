“Es el folclore del fútbol, no le doy importancia” Diarra se aguanta sin drama los epítetos de rivales

Dramané Diarra, pelotero perteneciente a los registros del Ciclón pero a préstamo en Independiente de Campo Grande, habló con Crónica acerca del pase a los cuartos de final de la Copa Paraguay. El nacido en Malí, que se desempeña como extremo o delantero, habló sobre los “epítetos” lanzados hacia él de la perrada del Trico ante de ejecutar el penal y remarcó que para nada voi le afectan los insultos, ya que lo toma como parte del “folclore”.

“Realmente, en lo personal no le hago tanto caso a esas cosas, en el fútbol es normal eso, los gritos de manera racista vamos a decirle, pero al final lo tomo como parte del juego, no hago caso, no le presto atención, me concentro en lo que pueda hacer en la cancha y solo es lo que estoy haciendo. Es el folclore del fútbol también, no le doy importancia”, le bajó de entrada el autor de un golazo contra la Academia, en donde su equipo se impuso desde los doce pasos.

Acerca de sus objetivos, remarcó que le gustaría a futuro tener su revancha ciclónica, ya que el cuadro azulgrana todavía es dueño de su pase. “Yo soy todavía jugador de Cerro Porteño, estoy a préstamo en Independiente por esta temporada”, omombe’u.

“Quiero terminar bien el campeonato, gracias a Dios me está saliendo bien. En lo personal estoy creciendo futbolísticamente, aprovechando las oportunidades, creciendo en todos los aspectos como dije, todavía falta mucho, pero estamos trabajando para eso”, siguió.

“El objetivo y si se me da es poder volver a Cerro, dar ese salto en un equipo de Primera, ese es mi objetivo ahora mismo”, explicó.

Dedicatoria especial

“En lo personal, muy feliz porque pude ayudar al equipo, realmente al convertir me acordé de mi señora y mi hija que me apoyan desde casa”, agregó.

“Mi señora no pudo ir a la cancha porque casi recién nomás tuvo a nuestra hija, está pasando la cuarentena”, explicó.

“Hicimos un gran esfuerzo,

por eso estamos en cuartos”

Equipo de Independiente que medirá al Guma en los cuartos de final de la Copa Paraguay

El pelotero avei analizó más tranqui el chute contra el Albo y señaló que ya aguardan por el Guma en la Copa de Todos. “La verdad que muy contento, teníamos el objetivo de ser protagonistas en el partido, sabemos que Nacional es un gran equipo, tiene un buen plantel, es uno de los mejores equipos de la Primera. Jugamos con mucha intensidad, pero muy contento la verdad, hicimos un gran esfuerzo, gracias a eso estamos en cuartos y ahora esperamos por Libertad”, mencionó.

“Siempre me caractericé por la potencia, encarar en el duelo uno contra uno, sé que me falta por mejorar muchas cosas, pero esas son realmente mis características”, he’i el jugador de 23 pirulos. “El técnico me pide abrir bien la cancha, ganar la línea de fondo, buscar el mano a mano, encontrar los espacios, es lo que dice generalmente”, culminó.