Escribió un mensaje poderoso para motivar al rollo

“Hoy es un buen día para ser feliz…”, dijo el vocalista de Bohemia Urbana en su cuenta de Instagram para motivar al rollo y desear una semana purete. El músico es muy querido y conocido por siempre tirar buenas a loperro. Más adelante siguió, “que nunca te falten ganas, fuerzas ni voluntad. Que siempre tengas una excusa para sonreír a la vida”, he´i.
Lo cierto es que dentro de todo está muy convencido que con buenos hábitos uno siempre puede superar lo que venga ndajje, “que nunca te falte un buen mate y unos buenos auriculares para ambientar lo que te toca enfrentar… Que lo bueno que te toque, sea más de lo que esperás”, cerró su texto.