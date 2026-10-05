Exmodelo contó que se sentía Paris Hilton ndaje Un sorpresón de aquellos le dieron a Jessica Sly cuando salió al patio de su casa y encontró su escarabajo totalmente restaurado. El autito que le re…

Un sorpresón de aquellos le dieron a Jessica Sly cuando salió al patio de su casa y encontró su escarabajo totalmente restaurado. El autito que le regaló los mejores momentos de su vida, también grandes akãrasy fue totalmente reparado para salir a dar unas vueltas aventureras. “Yo me subía a mi escarabajito y automáticamente me sentía Paris Hilton”, contó entre risas lo que le generaba la máquina.

“El único pequeño detalle era que el desgraciado vivía más en el taller que conmigo. Perdía aceite, levantaba temperatura. ¡Nambre! Estaba todas las semanas en el taller para que después yo pudiera usarlo un finde”, contó los males de este clásico cochecito. Lo purete acá es que entre los amigos y el ména de la exmodelo decidieron ponerse en campaña para poner en condiciones el autito.

Tuichaiterei fue la emoción cuando salió al patio de su casa y se encontró con su escarabajo convertible, listo para salir a pasear por la vida. “Jamás esperé este regalazo”, dijo.