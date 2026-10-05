Finalmente, Camilo Pérez reconoce victoria de Sole Lo hizo para la radio 780 AM en una entrevista.

Camilo Pérez, candidato colorado a la intendencia a Asunción, finalmente reconoció la derrota en las urnas.

Se definió la gran pulseada en la intendencia de Asunción y la doña Soledad Núñez es la flamante nueva ganadora. El candidato colorado Camilo Pérez tiró la toalla y reconoció públicamente la victoria de su rival. Lo hizo durante un mano a mano a la radio 780 AM durante la mañana de este lunes.

Contó que intentó llamar a la ganadora esa misma noche, pero la llamada no cruzó en el guarará festivo. Ante el silencio del teléfono, decidió mandar el saludo en vivo para que todita la perrada lo escuchara.

La diferencia en las urnas estuvo rabiosa: la Alianza juntó 133.325 votos contra 128.301 del Partido Colorado. Finalmente unos 5.000 sufragios de ventaja definieron la pesada corona de la Municipalidad de Asunción.

Una dirigente de la oposición escuchó el mensaje del derrotado y prometió avisarle a la doña de una. Pese a que primeramente no quiso reconocer la derrota tras los resultados del TREP en la tarde noche del domingo, finalmente pensó en frío y reconoció la derrota final del coloradismo.