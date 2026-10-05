Goleada Albirroja en su tercer amistoso En el cierre de la gira por norteamérica, la selección paraguaya goleó 8-1 al equipo de New York Red Bulls.

Uno de los festejos albirrojos en la goleada al New York Red Bulls. (APF).

La selección paraguaya cumplió este lunes con el tercer encuentro amistoso previsto en esta gira realizada por los Estados Unidos aprovechando la ventana de Fecha FIFA. El equipo del “Cazador” disputó un último duelo ante el New York Red Bulls de la MLS al que terminó goleando 8-1.

El amistoso, que se disputó en el centro de alto rendimiento del equipo americano, sirvió para que Gustavo Alfaro pueda observar a aquellos futbolistas que no pudieron tener muchos minutos en los juegos ante Bolivia y Colombia.

Paraguay arrancó con: Santiago Rojas; Alan Benítez, Clever Ferreira, José Canale y Alexandro Maidana; Gustavo Caballero, Mathias Villasanti (C), Matías Galarza y Ramón Sosa; Mauricio Magalhães y Robert Morales.

Durante el desarrollo del juego también tuvieron participación Enso González, Alex Arce, Hugo Quintana y Alexis Cañete.

A los 4 minutos de juego el que abrió la cuenta fue el equipo local. Pero con goles de Robert Morales y Gustavo Caballero la Albirroja lo dio vuelta rápidamente. Luego marcaron Enso González, Ramón Sosa, Alexis Cañete, Alex Arce, Gustavo Caballero nuevamente y Alexandro Maidana, para decorar el 8-1 definitivo.