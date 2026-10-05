Granizada golpeó fuerte: rompió parabrisas y también bolsillos El mal de algunos termina siendo el buen negocio de otros. El tremendo temporal del sábado dejó cualquier cantidad de daños y, entre los principales …

El mal de algunos termina siendo el buen negocio de otros. El tremendo temporal del sábado dejó cualquier cantidad de daños y, entre los principales afectados, estuvieron los automovilistas, cuyos vehículos quedaron con los parabrisas hechos pelota por la caída de granizos, algunos del tamaño de una pelota de tenis voi.

Techos agujereados, autos dañados y un montón de conductores obligados a meter mano al bolsillo. Porque con el parabrisas rajado o directamente hecho colador, no hay de otra que buscar dónde cambiarlo.

Y ahí entraron en acción los muchachos de un taller de parabrisas ubicado sobre la avenida Defensores del Chaco, a metros de Última. Desde el domingo están trabajando prácticamente sin descanso, atendiendo a los automovilistas afectados.

La situación es tal que, en pleno octubre, están “haciendo su agosto”, con una cola de vehículos que, según cuentan, llega a casi dos cuadras.

Luciano Cardozo contó a Crónica que el movimiento es impresionante y que prácticamente no dan abasto.

“El domingo atendimos como 60 vehículos por ahí. Y la fila que sigue esperando es más que la del día anterior, impresionante, algunos solo tenían habían afectado su parabrisas delantero y los más ty’eraky ambos parabrisas ”, comentó.

Y el problema no es precisamente la falta de clientes, sino de manos para poder atender a todos.

“La verdad que necesitamos más gente acá por el taller. Demasiado mucho parabrisas hay para reparar y cambiar”, explicó.

Los precios también dependen del modelo. Según señaló, para los vehículos chilere los parabrisas rondan los 500.000 guaraníes, mientras que para otros modelos, como la Kia Tucson, el costo ya es un poquito más salado y puede arrancar desde 650.000 guaraníes.

El trabajador contó además que lleva tres años en el rubro, pero nunca le había tocado una situación semejante.

“Hace tres años que estoy trabajando con el tema de parabrisas y es la primera vez que me toca así, trabajar en esa temporada, digámosle, la primera vez, nunca tuve tantos clientes”, relató.

La demanda es tan grande que incluso reciben pedidos de 30 a 35 parabrisas de una sola vez.

“Hay playas que me piden así 30 parabrisas, 35 parabrisas. Y por el momento no podemos cubrir todas las necesidades, además no puedo dejar el taller e ir a llevar el servicio a domicilio, solamente estamos atendiendo en el local, queremos aprovechar al máximo, no es que nos alegre la desgracia de nuestro prójimo, pero nunca tuvimos tanto trabajo”, contó.

OJO, QUE VIENE OTRO TEMPORAL

Lo más preocupante es que el mal tiempo podría volver a hacer de las suyas. Meteorología ya viene advirtiendo sobre la posibilidad de otro evento de tiempo severo para la noche de este jueves.

Así que, si tenés auto y no querés que tu parabrisas termine nuevamente “hecho colador”, más vale ir buscando desde ya un lugar seguro donde guardar el vehículo. Porque después del susto del sábado, nadie quiere volver a probar suerte con el tema del granizo.