Goza el pueblo del “Globo Itaugueño”, cuate. Es que se confirmó el ascenso a la categoría Intermedia del 12 de Octubre de Itauguá, luego del empate entre Atlántida y el 12 de Octubre de Santo Domingo. Todo esto, a falta de cuatro fechas para culminar el torneo.

Pedro Sarabia, gerente deportivo del club, se mostró chocho y contó todito a Crónica el sentimiento “tejedor”. “Realmente es un logro muy importante en mi carrera, por el hecho que un entrenador necesariamente cuando compite lo hace por un objetivo, al principio estuve como gerente deportivo, luego tras unos cambios de entrenadores, el presidente me pidió que lleve mi equipo de trabajo, entonces fue un gran desafío para nosotros por el hecho que teníamos la chapa de Primera División, el proyecto me gustó bastante, entonces fuimos con nuestro equipo. El haber conseguido el ascenso antes de terminar un campeonato lógicamente es muy bueno, la verdad”, tiró de entrada.

“Es la primera vez que estoy como gerente deportivo, al principio era estar cerca del presidente, tratar de brindar toda mi experiencia y conocimiento, una vez cambiado el cuerpo técnico y yo poder llevar mi equipo, ya fui más un asesor técnico”, remarcó.

“Hay mucha diferencia entre las categorías, hay canchas en donde es más difícil jugar al fútbol, hay reductos donde se juegan en horarios que no son habituales, pero fuimos sorteando dificultades. 12 de Octubre es una institución que no se puede permitir estar mucho tiempo en esta categoría, por la infraestructura, el lugar de trabajo, no tenemos nada que envidiarle a un equipo de primera, igual hemos sido guapos y salimos airosos en cada partido”, siguió.

Equipo del Globo Itaugueño, recientemente ascendido a la Intermedia (APF)

El “Cabo” avei remarcó que rechazó clubes de Primera para seguir con el proyecto del “tejedor”. “Realmente lo hablamos con el presidente en su momento, que si existía la posibilidad de volver a dirigir, creo que la puerta no están cerradas, tendría que ser una muy buena oferta, desde ya te cuento que he tenido llamados de dos equipos de Primera, igual he dicho que no porque creo que siempre es bueno respetar los procesos, así como yo lo hice, el presidente también lo va a ser si es necesario”.