Ho’a alias “Chule”, implicado en el crimen de E. Ayala Lo atraparon en la compañía Vallepe, del distrito de Borja, Guairá.

Capturaron a alias "Chule", por el crimen de Eusebio Ayala.

Cayó en las garras de la ley el peligroso “Chule”, uno de los presuntos asesinos de Eusebio Ayala. El temible Édgar Clodomiro R. (28) fue atrapado este lunes tras un intenso despliegue policial.

Los agentes de Crimen Organizado lo acorralaron en un tupido monte de la compañía Vallepe, en Borja. El comisario Luis López confirmó que el tipo se refugió en el yuyal tras agarrarse a balazos con la Policía.

El tipo es indicado como autor material de la ejecución de Rebeca Martínez y el ataque a Carolina Aguilar. Los sabuesos presumen que Junior “Polaco” Delvalle andaba en su compañía y su caída es cuestión de horas.

Ambos malandros acumulan frondosos antecedentes por violentos asaltos, entre ellos al depósito GICAL. También se los vincula al atracón contra un camión blindado de la empresa Yrendagüe en Yataity.

La perrada aplaude el operativo mientras los agentes siguen peinando el monte para cazar al resto.