Landaida: “Es un premio a todo el sacrificio de Hugo” El delantero de Nacional tuvo un debut soñado con la selección paraguaya y hoy disfruta de un gran momento.

La nueva era de la Albirroja sigue mostrando cosas positivas y una de ellas es el debut goleador de Hugo Adrián Benítez. El delantero de Nacional y uno de los grandes artilleros del Clausura 2026 tuvo el mejor de los estrenos con el seleccionado nacional, marcando el gol de la victoria ante los “cafeteros”.

Para Enrique Landaida, uno que lo conoce bien porque lo tuvo en las formativas de Olimpia, esto que hoy en día está viviendo Hugo Adrián es sin dudas un gran premio a todo el esfuerzo que tuvo que hacer en su momento.

“Hugo lo que está logrando, viendo lo que superó con esa lesión, hoy está cosechando el fruto de su sacrificio. Recuerdo que su abuelo era el que siempre le llevaba a los entrenamientos”, contó de entrada Landaida en charla con la 1120 AM.

“Kike” recordó que tuvieron que pasar por una lesión muy fea y que lo que le toca tener hoy con la selección también lo disfruta su familia.

“Él es de Itá creo y su abuelo le llevaba y le traía. Y el día de su lesión fue una situación muy fuerte para nosotros porque estaba en su mejor momento. Y esto que le pasa ahora es un premio a todo el sacrificio para él y toda su familia”, aseguró.

También Cuenca. A otro que conoce muy bien Landaida es a Hugo Cuenca, a quien ya tenía marcado para llevarlo a Para Uno contó. “Lo conocí de chico, él estaba en Capiatá, y Capiatá tenía muy buen equipo. Incluso estando yo en Olimpia en formativas quisimos llevarlo cuando Capiatá fue al descenso. Pero de ahí él ya fue a Europa directo”, recordó “Kike”.

Título:

Penúltimo día de trabajo en EE. UU.

Este domingo por la mañana la selección paraguaya completó una nueva jornada de entrenamiento en suelo norteamericano, la penúltima de esta gira por fechas FIFA. La movilización se llevó a cabo en el Centro de Alto Rendimiento de New York Red Bull. La única baja que tiene la Albirroja es Antonio “Tony” Sanabria. El delantero del Inter de Porto Alegre no llegó a tener minutos en ninguno de los dos amistosos por una molestia en la pantorrilla y este viernes dejó la concentración para regresar a su club en Brasil y comenzar ya su recuperación.