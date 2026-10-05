Libertad recupera la punta provisoriamente venciendo a Recoleta El Gumarelo derrotó al funebrero en el complemento de su partido suspendido el pasado sábado debido a la fuerte granizada que azotó Asunción.

Libertad logró derrotar a Recoleta por 1-2 en el complemento del partido suspendido el pasado sábado al terminar el primer tiempo, debido a la tormenta y fuerte granizada que cayó sobre la ciudad de Asunción. El partido se completó, de nueva cuenta, en el estadio de Independiente de Campo Grande.

La cuenta la había abierto el sábado por la noche Elvio Vera para los dirigidos por Haedo Valdez, mientras que Aldo González lo había empatado provisoriamente dejando igualadas las acciones hasta la mañana de este lunes, en el que partido se reanudó desde la segunda mitad.

Luego de un córner que terminó en una más que evidente mano del jugador del canario, el árbitro terminó cobrando un penal que Elvio Vera, de nueva cuenta, terminó transformando en gol. Desde allí, el marcador ya no se movería, y de esta manera el Guma recupera temporalmente la punta del Clausura, a la espera del partido de Olimpia mañana.