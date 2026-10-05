Libertad se queja por haber jugado en Campo Grande El presi del Guma se mostró molesto por el hecho de que su equipo haya tenido que jugar ante Recoleta en el césped sintético de Independiente.

Este lunes por la mañana, Libertad derrotó por 1-2 a Recoleta en el Estadio Ricardo Gregor del Independiente de Campo Grande, el cual cuenta con césped sintético. Ante esto, el presidente de la entidad Gumarela, Rubén Di Tore, se quejó diciendo que dicha pista “no es para todos los equipos”.

“Es un problema que a nosotros nos afecta porque no estamos acostumbrados a jugar en esa pista y además llovió, estaba más rápida, nos complica un poco. Pero me van a decir que es para todos los equipos, pero el problema es que nosotros protestamos porque no es para todos los equipos”, manifestó el titular del repollero al programa Fútbol a lo Grande.

De momento, Libertad se ha hecho nuevamente con la punta del Torneo Clausura, esto a la espera de lo que ocurra este martes con Olimpia, el cual enfrentará a Nacional. De perder, el Decano perderá la punta del campeonato nuevamente a manos del repollero.