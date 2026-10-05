Maniataron y asaltaron a un karai: Ni las gallinas se salvaron Ocurrió en el distrito de Yguazú, departamento de Alto Paraná.

Maniataron y asaltaron a un karai y le robaron todo.

Tres cobardes delincuentes maniataron a un abuelito para pelarle todito en el distrito de Yguazú. La víctima del violento golpe fue don Marcos G. C., un arriero guapa de 69 años de edad.

Los asaltantes llegaron en dos motos y pidieron permiso para pasar hasta un arroyo a “pescar”. El sexagenario confió porque era habitual el paso de pescadores, pero terminó cayendo en la trampa.

Apenas ingresaron, uno de los desalmados lo apretó, le ordenó callarse y lo dejó bien atado de pies y manos. Los malandros le despojaron de G. 350.000 en efectivo, su celular y una escopeta que guardaba en la casa.

No contentos con el atraco, los tipos recorrieron el patio y le llevaron un chancho y tres gallinas caseras. Los bandidos huyeron raudamente dejando al pobre don aislado en su vivienda del Km 37. La denuncia fue realizada en la Comisaría 9.ª y el sangriento hecho ya fue comunicado a la Fiscalía.