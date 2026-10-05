“Mucha c‘o’ntra” Tras la dura conferencia de prensa de Alfaro luego de vacunar a Colombia, se armó la polémica. En Para Uno no gustó para nada lo que dijo el “Cazador” y están en pie de guerra.

¿Comenzó una nueva guerra? Y es que tras la gran victoria de la Albirroja ante Colombia, Gustavo Alfaro, DT del seleccionado paraguayo, brindó una conferencia de prensa, levantó polvareda y los directivos del equipo que nombró quedaron muy molestos con el “Cazador”.

“Yo tengo claro el norte que quiero, tengo claro eso, yo sé que vamos a tener mucha contra, vamos a seguir teniendo. Pero lo que yo tengo claro es qué manera lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, y yo necesito ir a las bases. Por eso hoy jugaron jugadores de la liga local. Ahora la liga local tiene que mejorar, Olimpia perdió 4-1 contra Vasco, fue un caos porque Vasco estaba peleando el descenso, iba ganando 1 a 0 y lo perdió”, tiró de entrada Alfaro.

Y agregó: “Yo les mandé a todos los clubes la diferencia de cómo se trabajaba en el plano local y como estaba trabajando la liga local, yo se los mandé a todos los clubes, para que vean el trabajo que había que hacer para nivelarse para arriba. ¿Sabés cuánto duró esa discusión (eliminación de Olimpia)? Dos días, porque después jugaron el clásico con Cerro, le ganaron y ahora están punteros, nadie les va a discutir”.

Molestia. En Para Uno, ni bien escucharon lo que dijo el “Cazador”, estallaron. A los directivos del Decano no les gustó para nada que los haya puesto de ejemplo, y ni siquiera haya nombrado a Recoleta, Cerro y Libertad, quienes tuvieron igual o peor suerte.

Comenzando desde la cabeza, en Olimpia quedaron muy molestos con Alfaro y no están de acuerdo con lo que dijo de la intensidad que muestra el equipo de “Vitamina”. Es más, ya hasta están levantando la guardia por temor a que esto pueda influir en el desarrollo del Torneo Clausura donde el Decano tiene el objetivo de volver a ser campeón. ¿Comenzó una nueva guerra en el fútbol paraguayo?