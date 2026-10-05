Muere candidato a concejal tras jornada electoral en Villa del Rosario Una triste noticia golpeó a la comunidad de Villa del Rosario, San Pedro, luego de las elecciones municipales de este domingo. Cristhian Joel Flores,…

Una triste noticia golpeó a la comunidad de Villa del Rosario, San Pedro, luego de las elecciones municipales de este domingo. Cristhian Joel Flores, quien se había presentado como candidato a concejal por el partido Yo Creo, falleció tras la jornada electoral.

De acuerdo con los primeros datos, el joven habría sufrido un infarto después de los comicios. Según los resultados preliminares del TREP, Flores obtuvo 19 votos en la elección.

La noticia generó mucha tristeza entre sus familiares, amigos y compañeros de militancia, quienes lamentaron su inesperada partida y lo recordaron como un joven trabajador y soñador, que decidió meterse en la política con la intención de representar a su comunidad desde la Junta Municipal.