Multiplataforma para ofrecer todo lo mejor De primer nivel voi fue el trabajo que se realizó desde todos nuestros medios.

El Grupo VMedia armó un guyryry del bueno con el trabajo multiplataforma que hizo con sus medios de comunicación. La transmisión y enlaces de Unicanal, El Trece, La Tribu 650 AM, La Tribuna y Crónica sumados a los canales digitales con el instagram, TikTok y Facebook explotaron con el servicio informativo y mantuvieron actualizados al rollo con sus contenidos electorales.

Una alianza con otros medios permitió avei el alcance internacional y así es que las elecciones municipales fue informado en curepilandia a través de Telefe y América. Mientras en rapailandia se tuvo también elecciones presidenciales, el equipo completo de VMedia mojó la camiseta para dar noticias de primer nivel y contó avei lo que ocurrió en el país vecino.

Lo cierto es que el despliegue que se tuvo en general es de una cobertura multiplataforma en todo el país con el único objetivo de contar a personas de todas las edades y así adaptarse avei a los nuevos tiempos. Eguatamina ecalculá, en los diferentes canales y plataformas se tuvo a Mina Feliciangeli, Carlos Peralta, María Cristina Sanabria, Roberto Pérez y Mike Silvero. También estuvieron frente a las pantallas Mercedes Almada, Carlos Martini, Guillermo Domaniczky entre otros.

“Para nosotros es demasiado importante, creo que la sinergia multimedia es demasiado grande y es de valorar una jornada como esta que es clave”, comentó José Paris, el gerente de estrategias de VMedia, quien además destacó el equipo humano que estuvo en todas las coberturas, piso, estudios, redacción, “porque hay un nivel de profesionales que trabaja detrás de la información para acercar noticias a la gente”, tiró.

La información fue la estrella

El jefe de La Tribu 650 AM, Pablo Noe, he’i que vio avei un excelente trabajo, “realmente la información fue la estrella, la que marcó la pauta de lo que teníamos que hacer, se escuchaban todas las voces”, dijo en el inicio de la charla con Crónica. Destacó un aspecto muy importante en la previa, “la tormenta de ayer desgraciadamente nos dio insumo como para arrancar la jornada, porque creo que condicionó un poco lo que fue la jornada electoral”, analizó.

“Nosotros trabajamos en medios de comunicación, pero básicamente, primero y esencialmente, somos consumidores de contenido. Y al ser consumidor de contenido, ya estás acostumbrado a que tienes que buscar otras plataformas, que no solamente se reduzca a la radio, a la TV, o a escribir, o al diario, o a las redes, sino que tienes que ser multiplataforma”, dijo para valorar avei el trabajo del medio.