Nadie se pierde este partidazo Gustavo Velázquez, que hace unos días estaba descartado por el golpe en la cabeza que recibió, estará finalmente para recibir al “2”.

Y, es que nadie quiere perderse este partidazo. Por eso, el capi, Gustavo Velázquez, que sufrió un fuerte golpe en la cabeza en el juego por Copa Paraguay ante Rubio Ñu, tuvo que ser internado y pasar la noche en un sanatorio, le recomendaron no hacer movimientos bruscos y estar entre 5 a 10 días de reposo, en principio estaba totalmente descartado para el juego de esta tarde.

Pero, el central no se quiere perder ni loco ningún partido, fue sometido a unos estudios, respondió al cien por ciento y está a disposición de Gustavo Costas para recibir al 2 de Mayo.

El DT argentino aún no confirmó equipo, pero podría tener variantes empezando desde el arco, donde Ángel Martínez podría debutar.

Por su parte, el “Gallo Norteño” llega herido, hace tres fechas que no gana, perdió la punta y quiere que el Ciclón pague los platos rotos como en la primera rueda. El equipo de Eduardo Ledesma sabe que solo un triunfo le permitirá seguir soñando con el título.

El juego arrancará a las 19:15 en “La Nueva Olla” con arbitraje de Mario Díaz de Vivar.

El “Chanchón” quiere seguir de buenas

La pelota volverá a rodar en el marco del Torneo Clausura 2026 desde hoy a las 17:00 cuando en el “Luis Alfonso Giagni” de Villa Elisa, Sportivo Trinidense reciba la visita del Sportivo Luqueño. Por un lado, el “Triki” quiere seguir acercándose a la punta y sabe que no puede regalar puntos. Después de ganarle a Cerro, el equipo de Arrúa va por otro triunfo y seguir escalando. Pero, el “Chanchón” también llega motivado tras eliminar a Olimpia de la Copa Paraguay y tiene el objetivo de seguir sumando para salir del fondo. Alipio Colmán será el árbitro.