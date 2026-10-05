Nuestros billetes cambiaron de cara, bajaron al San Roque Salieron los guaraníes de paquete. El Banco Central del Paraguay (BCP) presentó este lunes la nueva familia de billetes, con diseños puretes y tecnol…

El billete de G 2.000 es un homenaje a los Pueblos Originarios.

Salieron los guaraníes de paquete. El Banco Central del Paraguay (BCP) presentó este lunes la nueva familia de billetes, con diseños puretes y tecnología de punta para hacerle frente a los falsificadores.

La presentación se realizó en la sede central del BCP, en Asunción, justo cuando el guaraní cumple 83 años de historia. La actividad reunió a autoridades del Banco Central, referentes del sector financiero, bancario e invitados especiales.

El capeto del BCP, Carlos Carvallo, destacó que estos nuevos billetes no son solamente del Banco Central, sino que “pertenecen a todos los paraguayos”.

La renovación trae consigo un importante cambio de cara, pero también nuevas medidas de seguridad. Según explicaron desde la Banca Matriz, los billetes incorporan elementos de seguridad de última generación, buscando hacerle más complicado el “trabajo” a los que se dedican a fabricar billetes truchos, con las nuevas medidas de seguridad se busca ponerse a la altura de los estándares internacionales.

El guaraní nació oficialmente el 5 de octubre de 1943 y, 83 años después, sigue firme como la moneda oficial del Paraguay. Antes de su llegada, por nuestro país circularon otras denominaciones, como el peso y el peso fuerte, además de monedas extranjeras.