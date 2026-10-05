Ojo con el tiempo: este lunes arranca por probabilidades de tormentas 🌧️ Según la Dirección de Meteorología, la jornada arrancará con un ambiente fresco a cálido, cielo mayormente nublado y vientos variables. Además, se es…

Según la Dirección de Meteorología, la jornada arrancará con un ambiente fresco a cálido, cielo mayormente nublado y vientos variables. Además, se esperan lluvias dispersas y algunas tormentas eléctricas en varios puntos del país.

La temperatura máxima rondaría entre 27 y 30 °C, mientras que la mínima sería de 18 °C, con una humedad bastante elevada, cercana al 86%.

Pero ¡atención! Durante la mañana existe la posibilidad de que se registren fenómenos de tiempo severo de manera puntual. Se anuncian tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, ráfagas de viento y hasta posible caída de granizo.

Las zonas que podrían ser afectadas por el tiempo vai son Concepción, el norte y oeste de San Pedro, Presidente Hayes, Alto Paraguay y sectores del centro, sur y este de Boquerón.