“Para mí fue desafiante hacer una campaña embarazada” “Para mí fue desafiante hacer una campaña embarazada” fue lo primero que comentó Soledad Nuñez la electa intendenta de Asunción, quien estuvo de visi…

“Para mí fue desafiante hacer una campaña embarazada” fue lo primero que comentó Soledad Nuñez la electa intendenta de Asunción, quien estuvo de visita en “La Pelu” de la 650AM.

Comentó que ese fue un tema que no habló mucho durante su campaña, la cual realizó estando embarazada pero en la cual tenía temor si se iba a ver como una debilidad. “Ana nació el 15 de enero, y tres semanas después de que nazca, yo ya estaba en los medios, y hasta ahora ella sigue mamando” contó Sole y agregó que siempre estaba presente esa tensión de priorizar en su agenda el poder tener un tiempo para dar de mamar. “A veces llego tarde a las reuniones por darle de mamar, pero por suerte siempre estuve acompañada y sentí mucha contención de la familia que me permitió llevar a cabo esta campaña”.

Por el momento confesó que va a esperar que el Tribunal Superior de Justicia Electoral envíe la nota de proclamación como la nueva intendenta para poner manos a la obra y trabajar con su equipo.

“Vamos a ver qué es lo que se esconde de los ojos de los asuncenos en cada rincón de esa Municipalidad”, he’i la nueva intendenta quien promete hacer sarambí para conocer todo lo que pasa ahí adentro desde los primeros días de noviembre cuando asuma oficialmente.

Afirmó que el primer desafío será el económico financiero, el cambio cultural será lo mas desafiante. “Voy a necesitar que todos los funcionarios entiendan que comienzan un nuevo tiempo porque tenemos que bachear, recoger la basura, debe funcionar la terminal, el mercado y todos deben estar involucrados”, aseguró así como el enfrentar las cajas paralelas. “Voy a poner mi mayor esmero, esfuerzo y compromiso para que Asunción vuelva a ponerse de pie”.

Algunos puntos que trabajará:

-”Cada fin de año al contribuyente le llegará un reporte a fin de año, una rendición de cuenta para que sepas lo que se pagó, en qué se invirtió tu dinero”.

-”Vamos hacer un reordenamiento de talento humano, conmigo el planillero, coimero, extorsionador no van a tener complicidad ni protección”.

-”Vamos a eliminar el cepo pero se va implementar tecnología. Se te va a multar por teléfono y si no pagás la multa, deberás pagar al renovar el registro”.

-”Hay 250 mil metros cuadrados de espacio abandonado en el microcentro. El elemento que logrará el cambio será ocupar los lugares para viviendas o negocios”.

“Las bicisendas fue un proyecto mal implementado, hay zonas donde es imposible transitar con una bici. No podes implementar un proyecto sin quemar etapas. Hay procesos y ver en qué casos funciona y qué no”.

“Asunción más que nunca tiene rostro de mujer”

“Cuando iba empezar el conteo les pedí que no me dijeran los números” comentó Soledad Nuñez, electa intendenta de Asunción.

Confesó que solamente cuando se llegara al 50 por ciento del conteo de votos recién le dijeran cómo iba. “Pedí que no me cuenten cómo estábamos. Solo pedí reportes de locales críticos” comentó Sole quien luego ya recibió las felicitaciones de todos, incluso de Celeste Amarilla, Yohanna Ortega entre otras, por lo que definió que hoy día Asunción más que nunca tiene rostro de mujer.